Семья архитекторов внезапно бросила все и уехала в Краснодарский край за мечтой

KP.RU: Архитекторы Бердяевы переехали в Анапу и с нуля начали винный бизнес

Россияне Вадим и Ольга Бердяевы в один момент решили полностью изменить жизнь: из Сургута они внезапно переехали в Краснодарский край, сменив профессию архитектора на винодела. Их историю рассказывает KP.RU.

Переломный момент в жизни супругов наступил после рождения ребенка. Тогда они поняли, что сильные морозы в Сургуте пора менять на солнце. В 2008 году они продали квартиру и перебрались в Анапу, где изначально продолжали работать по профессии. Однако в какой-то момент, совершенно случайно, они сделали свое первое вино — на купленном участке возле дома росли кусты Изабеллы, а научил их ремеслу сосед.

«Возьми виноград, помни его, добавь воды, сахара — и в баллон. Сверху надень перчатку вместо гидрозатвора — когда она приветственно "помашет" — значит готово. Получилось… что-то между уксусом и мечтой. Мы же пили, прищуривались и приговаривали: "Божественный нектар"», — вспоминает Вадим.

После этого пошли эксперименты, а спустя три года супруги вступили в клуб гаражных виноделов и высадили свой виноград. Первая бочка вина, из которой было сделано 300 бутылок, появилась спустя четыре года, а сегодня Бердяевы выпускают уже больше 10 000 бутылок в год и продают их по всей стране.

«Когда-то мы строили стены, а теперь — вкусы, — говорят супруги. — Но суть та же: оставить после себя что-то по-настоящему стоящее».

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