В Госдуме предложили ввести в вузах модуль о подвиге народа в Великой Отечественной войне

Депутат Яровая предложила ввести модуль о подвиге народа в Великой Отечественной

Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая предложила ввести в вузах модуль о подвиге народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу депутата.

Соответствующее обращение она направила в адрес министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

«Предлагаем профильному министерству дополнить все образовательные стандарты высшего образования обязательным образовательным модулем "Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Подвиг советского народа"», — приводит пресс-служба слова Яровой.

Она также предложила обязательно включить в этот модуль изучение приговора Нюрнбергского трибунала, а также преступные действия нацистов в период Великой Отечественной войны.

По ее мнению, только знание первоисточников позволит студентам сформировать объективное представление о Великой Отечественной и ее итогах.

Ранее стало известно, что Госдума готовит законопроект, который введет наказание за отрицание геноцида советского народа во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщила Яровая во время Петербургского международного юридического форума.