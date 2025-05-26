В ВСУ заинтересовались авиацией из США и Бразилии

Игнат: В Киеве рассматривают возможность применения авиации из США и Бразилии

В Киеве рассматривают возможность применения легкомоторных самолетов для борьбы с дронами, в частности, тех, что имеются на вооружении США и Бразилии. Об этом заявил РИА Новости представитель командования ВВС Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

«Сейчас та легкомоторная авиация, которую уже используют, как Як-52, она эффективна против "разведчиков", против "Шахедов" нужны другие легкомоторные самолеты. Скажем, такие, как вариант, есть в США — АТ-6 или Super Tucano, который есть в Бразилии», — сказал он.

Игнат подчеркнул, что стране необходимо внедрять «новые инновационные методы», чтобы повысить эффективность ПВО и увеличить процент сбитых беспилотников.

Ранее Игнат заявил, что системы ЗРК Patriot не могут обеспечить полной защиты от баллистических ракет.