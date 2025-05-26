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13:34, 26 мая 2025Бывший СССР

В ВСУ признали неспособность защитить Киев

Игнат: Дивизионы Patriot не могут обеспечить 100-процентную защиту Киева
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине признали неспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ) защитить Киев. Об этом французской газете Le Monde заявил представитель от командования военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат.

«Вокруг Киева есть несколько дивизионов Patriot. Но они не могут обеспечить 100-процентную защиту от баллистических ракет», — сообщил он.

По словам Игната, ВСУ недостаточно обеспечены ракетами. А одна батарея покрывает радиус только 25 километров.

Ранее украинский военнослужащий рассказал, что у ВСУ закончились ракеты для зенитных батарей из Франции и Италии. Он также уточнил, что за последние 1,5 года украинская армия не получила ни одной ракеты малой дальности.

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