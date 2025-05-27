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14:55, 27 мая 2025Бывший СССРЭксклюзив

Бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали о главной проблеме в боях с ВСУ

Боец ЧВК «Вагнер» Ока: Проблемой в боях с ВСУ было избежать жертв среди мирных
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Главной проблемой в боях с Вооруженными силами Украины (ВСУ) за Артемовск (Бахмут) было избежать жертв среди мирного населения, по которым противник в том числе вел огонь. Об этом «Ленте.ру» рассказал штурмовик-разведчик Частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с позывным Ока.

В частности, он указал, что бойцам «действовать приходилось максимально точно, чтобы не пострадали гражданские. Штурмовики часто жертвовали собой ради их безопасности. Каждый дом мог скрывать засаду». Кроме того, он подчеркнул, что любое неверное решение или невнимательность могли плохо закончиться.

Противник превратил город в неприступную крепость («фортеця», как говорили сами украинцы): из каждого здания велся огонь, были вырыты окопы между домами, подкопы под ними. Но мы все равно справились

Окаштурмовик-разведчик ЧВК «Вагнер»

Его слова подтверждает санитар взвода эвакуации с позывным Индус: «Штурм городов — это особая сложность. Каждый дом, подъезд, этаж и квартира представляли собой укрепленные боевые позиции».

Поэтому зачищались буквально каждый этаж и каждая квартира. Каждая вылазка становилась отдельной штурмовой операцией

Индуссанитар взвода эвакуации ЧВК «Вагнер»

Ранее штурмовик-разведчик ЧВК «Вагнер» с позывным Ока и наводчик-оператор танка Т-80 с позывным Пикачу рассказали о том, как бойцы одержали верх в боях над элитными подразделениями ВСУ в ходе боев за Артемовск. Они указали, что противник был хорошо подготовлен, однако был разбит за счет грамотной работы штурмовиков «Вагнера». По их словам, эти бои позволили серьезно изменить структуру командования ЧВК.

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