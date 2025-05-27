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15:44, 27 мая 2025Моя страна

Раскрыты самые «ягодные» регионы России

Россиянам посоветовали ехать в Краснодар и Ростов за свежими ягодами
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Unsplash

Россиянам посоветовали ехать на юг страны за свежими ягодами и фруктами. Самые «ягодные» регионы раскрыл сервис «Яндекс Путешествия», исследование приводит газета «Известия».

Отмечается, что в Краснодарском крае сезон ягод начинается в первые недели мая. Помимо клубники и черешни в регионе много шелковицы, абрикосов и алычи, а в начале июня на рынках появляются свежие яблоки, груши и сливы.

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На прилавках в Ростове-на-Дону тоже уже появилось большое количество ягод, в том числе клубника, земляника, черешня и малина.

В Дагестане туристам рекомендовали покупать фрукты на рынке у села Чиркей и попробовать там персики. Кроме того, летние лакомства ждут путешественников в Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии.

Ранее россияне рассказали, при какой погоде они любят путешествовать. Для большинства самой комфортной оказалась температура плюс 26-30 градусов.

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