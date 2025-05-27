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16:36, 27 мая 2025Россия

В Ленобласти упавшая с моста в реку бетономешалка попала на видео

В Ленобласти очевидцы сняли на видео упавшую в реку с моста бетономешалку
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

В Ленинградской области очевидцы сняли на видео бетономешалку, упавшую с моста в реку. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

ЧП произошло в Красноозерском поселении Приозерского района. Известно, что водитель не справился с управлением. На место уже прибыли сотрудники «Леноблпожспаса».

На кадрах виден грузовой автомобиль, лежащий на берегу реки. Его кабина почти полностью находится под водой. Отмечается, что водителя спасти не удалось, так как его зажало в кабине.

Ранее стало известно, что в Дагестане КамАЗ упал с моста в реку. Это случилось в Кумторкалинском районе республики. Грузовик ехал над рекой Шуринка, когда по неизвестным причинам у него взорвалось колесо.

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