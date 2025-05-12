В российском регионе КамАЗ упал с моста в реку из-за взорвавшегося колеса

В Дагестане КамАЗ упал с моста в реку после взрыва колеса

В Дагестане у КамАЗа взорвалось колесо, из-за чего он упал с моста в реку. О происшествии сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Все произошло в Кумторкалинском районе республики. Грузовик ехал над рекой Шуринка, когда по неизвестным причинам у него взорвалось колесо. КамАЗ повело, из-за чего он сорвался с моста.

Водитель большегруза находится в тяжелом состоянии, каких-либо других подробностей о ДТП на данный момент нет.

Ранее на автодороге Ангарск — Тальяны в Иркутской области машина влетела в толпу болельщиков во время нелегальных гонок. Известно, что водитель «Тойота Чайзер» не справился с управлением и влетел в толпу, которая стояла рядом с трассой.