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14:05, 27 мая 2025Россия

В Минпросвещения объяснили порядок ввода новых учебников истории в российские школы

Ученики 5-7-х классов начнут обучение по новым учебникам истории с 2025 года
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В российских школах ученики 5-7 классов начнут обучение по новым учебникам истории с 1 сентября 2025 года. Порядок ввода новых пособий объяснила замминистра просвещения Ольга Колударова, чьи слова приводит ТАСС.

Она пояснила, что в 2024 году под руководством помощника президента России Владимира Мединского подготовлены все учебники по истории с 5 по 8 класс.

«По новым учебникам истории мы должны работать в 5-7-х классах с 1 сентября 2025 года, а с 1 сентября 2026 года будем работать по новым учебникам истории для 8-9-х классов», — добавила Колударова.

В 2023 году новые учебники всеобщей истории и истории РФ для 10-х и 11-х классов поступили в российские школы перед началом учебного года. Тогда важность изучения школьниками программы по новому изданию объяснял лично президент страны Владимир Путин.

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