Бывший представитель Трампа по Украине усомнился в его готовности надавить на Россию

Экс-представитель Волкер: Трамп не готов к введению серьезных мер в отношении РФ

Президент США Дональд Трамп не готов к введению серьезных мер в отношении России. Об этом заявил экс-представитель США на Украине Курт Волкер, передает Politico.

«Я теперь очень, очень скептически отношусь к тому, что Трамп когда-либо применит какие-либо серьезные санкции или меры в отношении России», — сказал он.

По словам Волкера, у американского лидера было множество возможностей надавить на Россию, однако он отказывался это делать.

Ранее появилась информация, что Трамп еще не принял окончательное решение о введении новых санкций против России.