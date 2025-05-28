Келлог отреагировал на слова Медведева о Третьей мировой войне

Келлог: Слова Медведева о Третьей мировой безрассудными, надо прекратить огонь

Слова заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что действительно плохая вещь, которая может произойти на фоне неразрешения украинского кризиса — это Третья мировая война — безрассудны. Так отреагировал на заявление политика спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в соцсети X.

«Разжигание страха перед Третьей мировой войной — неудачный, безрассудный комментарий Дмитрия Медведева, не подобающий мировой державе. Президент Трамп работает над тем, чтобы остановить эту войну», — подчеркнул спецпредставитель американского лидера.

Кроме того, Келлог напомнил, что Вашингтон ждет, когда Москва предоставит «обещанный неделю назад» меморандум. Он также призвал к немедленному прекращению огня на Украине.

Ранее Трамп обратился к российскому коллеге Владимиру Путину, пригрозив, что тот «играет с огнем», и заявив, что его президентство спасло Россию от неких «действительно очень плохих вещей». Дмитрий Медведев ответил на заявление политика: «Я знаю только одну действительно плохую вещь — это Третья мировая война. Надеюсь, Трамп это понимает!»