Место падения обломков БПЛА в Зеленограде оцепили

«360»: Силовики оцепили место падения обломков БПЛА в Зеленограде

Сотрудники силовых структур оцепили место падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Зеленограде (Москва). Об этом стало известно телеканалу «360».

Одна из местных жительниц рассказала, что первый взрыв в городе прогремел около 04:00 — тогда женщина и ее муж вскочили с кровати и подбежали к окну.

Спустя 10 минут, как утверждает женщина, раздался второй взрыв, а в 04:30 — третий.

«Потом слышала выстрелы и увидела за домом черный дым. <…> Это ужас, так было страшно», — поделилась жительница Зеленограда.

До этого было опубликовано фото из Зеленограда, где после атаки дрона загорелось здание технопарка.

28 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил в Telegram-канале об атаке беспилотников в Зеленограде. Он отметил, что в результате происшествия никто из горожан не пострадал. На месте падения обломков начали работу специалисты соответствующих служб.