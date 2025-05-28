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10:17, 28 мая 2025Россия

Место падения обломков БПЛА в Зеленограде оцепили

«360»: Силовики оцепили место падения обломков БПЛА в Зеленограде
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал 360.ru

Сотрудники силовых структур оцепили место падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Зеленограде (Москва). Об этом стало известно телеканалу «360».

Одна из местных жительниц рассказала, что первый взрыв в городе прогремел около 04:00 — тогда женщина и ее муж вскочили с кровати и подбежали к окну.

Спустя 10 минут, как утверждает женщина, раздался второй взрыв, а в 04:30 — третий.

«Потом слышала выстрелы и увидела за домом черный дым. <…> Это ужас, так было страшно», — поделилась жительница Зеленограда.

До этого было опубликовано фото из Зеленограда, где после атаки дрона загорелось здание технопарка.

28 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил в Telegram-канале об атаке беспилотников в Зеленограде. Он отметил, что в результате происшествия никто из горожан не пострадал. На месте падения обломков начали работу специалисты соответствующих служб.

ЖЗЛ
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