Аналитик Меркурис: На Украине наступил кризис, очевидный с 2022 года

Надежды на то, что Россия сильно пострадает под тяжестью санкций, не оправдались, поэтому необходимы переговоры между Москвой и Вашингтоном по урегулированию конфликта на Украине. С таким заявлением выступил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале.

«Сейчас наступил кризис, который был очевиден еще с 2022 года, когда Россию называли газовой колонкой и утверждали, что она развалится под тяжестью санкций», — отметил он.

Меркурис подчеркнул, что сейчас пришло время провести серьезные переговоры. По его словам, они должны состояться не с Европой и Украиной, а напрямую между Россией и Соединенными Штатами.

Аналитик добавил, что в процессе переговоров коренные причины украинского конфликта могут быть устранены. Даже если Запад продолжит поставлять Украине оружие и вводить новые санкции в отношении России, это приведет к поражению Киева и будет еще хуже для западных стран.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ Скотт Риттер заявил, что Украина не станет заключать мирное соглашение по урегулированию конфликта из-за несамостоятельности в принятии решений.