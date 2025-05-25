Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:20, 25 мая 2025Мир

Экс-сотрудник ЦРУ высказался насчет планов Украины по урегулированию конфликта

Риттер: Киев не пойдет на мир из-за несамостоятельности в принятии решений
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Украина не станет заключать мирное соглашение по урегулированию конфликта. Такое мнение высказал экс-сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.

«Мира не будет. Я думаю, что и мирного плана не будет. Потому что Украина сама себе не принадлежит, есть и другие интересы», — рассказал эксперт.

Риттер также напомнил, что Украина — не оплот демократии, которым ее пытаются выставить партнеры, а всего лишь инструмент для попытки нанести поражение РФ. Западным лидерам плевать на эту страну, добавил экс-разведчик.

Поэтому мирный процесс обречен. Чтобы достичь мира, обе стороны должны хотеть мира. А Украина его не хочет, посетовал Риттер.

Ранее аналитик Золтан Кошкович заявил, что Европа и украинские власти не смогут смириться с поражением ВСУ, несмотря на тот факт, что это единственный путь улучшить ситуацию для Киева.

До этого газета The Financial Times сообщила, что Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом умолял его не дистанцироваться от переговоров по урегулированию на Украине. Журналисты писали, что европейские лидеры были поражены тем, что глава Белого дома отказался усилить давлению на Россию посредством санкций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трампа заподозрили в намерении нанести удар по Украине

    Украинский военный попал в плен через полтора часа после отправки на СВО

    Дочь Киркорова резко ответила на сравнение ее с детьми Пугачевой

    В России назвали количество пенсионеров мужчин и женщин

    Экс-сотрудник ЦРУ высказался насчет планов Украины по урегулированию конфликта

    В России обратили внимание на новую риторику Зеленского

    Европа поставила Украине старые рыболовные сети вместо оружия

    Раскрыты последствия возможного выхода Трампа из переговоров между Москвой и Киевом

    На Украине рассказали о новом рекорде замеченного над ее территорией российского дрона

    Автомобиль влетел в овощной киоск

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости