Риттер: Киев не пойдет на мир из-за несамостоятельности в принятии решений

Украина не станет заключать мирное соглашение по урегулированию конфликта. Такое мнение высказал экс-сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.

«Мира не будет. Я думаю, что и мирного плана не будет. Потому что Украина сама себе не принадлежит, есть и другие интересы», — рассказал эксперт.

Риттер также напомнил, что Украина — не оплот демократии, которым ее пытаются выставить партнеры, а всего лишь инструмент для попытки нанести поражение РФ. Западным лидерам плевать на эту страну, добавил экс-разведчик.

Поэтому мирный процесс обречен. Чтобы достичь мира, обе стороны должны хотеть мира. А Украина его не хочет, посетовал Риттер.

Ранее аналитик Золтан Кошкович заявил, что Европа и украинские власти не смогут смириться с поражением ВСУ, несмотря на тот факт, что это единственный путь улучшить ситуацию для Киева.

До этого газета The Financial Times сообщила, что Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом умолял его не дистанцироваться от переговоров по урегулированию на Украине. Журналисты писали, что европейские лидеры были поражены тем, что глава Белого дома отказался усилить давлению на Россию посредством санкций.