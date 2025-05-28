Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:31, 28 мая 2025Силовые структуры

Росгвардия задержала эксгибициониста около детского сада

В Москве росгвардейцы задержали эксгибициониста около детского сада
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве росгвардейцы задержали эксгибициониста около детского сада. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, охранник детского сада на улице Шипиловской нажал на тревожную кнопку. Прибывшим сотрудникам он рассказал, что заметил около забора мужчину, демонстрировавшего половые органы. Когда прохожий сделал ему замечания, хулиган стал провоцировать драку.

Росгвардия поймала эксгибициониста. Им оказался 24-летний пьяный молодой человек. Сейчас он находится в полицейском отделении.

Ранее во Владивостоке полицейские задержали 57-летнего мужчину за распространение детской порнографии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Резня на вечеринке подростков шокировала Россию. Кого обвиняют в трагедии?

    Француз попытался въехать в Россию на доске с веслом и угодил под суд

    Мерц определился с позицией по ударам ВСУ вглубь России

    Россиянам спрогнозировали снижение цен на ряд товаров

    Канцлер Германии поддержал переговоры России и Украины

    Новостройки почти по всей России подорожали

    Задержанный за сбыт наркотиков в российском городе выпрыгнул из окна здания полиции

    Популярную привычку связали с риском смерти

    Завершено расследование дела о хулиганской расправе над участником СВО

    Концерты Лорак потребовали отменить из-за подозрений в спонсировании ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости