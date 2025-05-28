Росгвардия задержала эксгибициониста около детского сада

В Москве росгвардейцы задержали эксгибициониста около детского сада

В Москве росгвардейцы задержали эксгибициониста около детского сада. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, охранник детского сада на улице Шипиловской нажал на тревожную кнопку. Прибывшим сотрудникам он рассказал, что заметил около забора мужчину, демонстрировавшего половые органы. Когда прохожий сделал ему замечания, хулиган стал провоцировать драку.

Росгвардия поймала эксгибициониста. Им оказался 24-летний пьяный молодой человек. Сейчас он находится в полицейском отделении.

Ранее во Владивостоке полицейские задержали 57-летнего мужчину за распространение детской порнографии.