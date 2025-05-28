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21:52, 28 мая 2025Россия

Российские бойцы ликвидировали польскую наемницу

ВС России ликвидировали польскую наемницу Дороту Кветневскую в зоне СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: РИА Новости / Станислав Красильников

Российские бойцы ликвидировали польскую наемницу Дороту Кветневскую в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщает Life.ru.

По информации издания, Кветневскую, воевавшую на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), опознали только благодаря найденному рядом с ее обгоревшим телом именному жетону. Точная причина смерти не указана.

В апреле в Донецкой народной республике (ДНР) направили в суд дело в отношении 47-летней гражданки США Сары Эштон-Чирилло (внесена в перечень экстремистов и террористов). По данным ведомства, с февраля по сентябрь 2023 года наемница состояла в 113-й бригаде территориальной обороны Украины. В ее составе американка участвовала в боях, позже распространяла видеоролики с фейками о якобы созданных в России запасах биологического оружия, которое применяют в Сирии и Украине.

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