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08:39, 28 мая 2025Мир

Российский посол рассказал о поставляемом на Украину из Швеции оружии

Посол Беляев: Швеция поставила Киеву серьезные типы вооружений
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Швеция с начала спецоперации на Украине поставила Киеву «серьезные» типы вооружений на 8,2 миллиарда долларов. В частности, самолеты ДРЛО, БТР, БМП, танки, артиллерийские системы, рассказал посол России в Стокгольме Сергей Беляев, пишет РИА Новости.

«Суммы, которые Стокгольм выделяет на оказание помощи Киеву за счет средств шведского бюджета, колоссальные: с начала СВО — 9,5 миллиарда долларов, из которых порядка 8,2 миллиарда — это исключительно военная помощь», — уточнил он.

По его словам, речь идет о серьезных типах вооружений. Это два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления, около 200 БТР, 90 БМП CV90, восемь артиллерийских систем Archer и так далее.

Ранее посол Сергей Беляев заявил, что Швеция превращается в плацдарм для реализации милитаристских амбиций НАТО. Россия в связи с этим будет делать необходимые выводы с учетом шведского участия в альянсе.

В свою очередь, в Германии сообщили, что немецкие власти будут информировать общественность о поставках Вооруженным силам Украины определенных видов оружия.

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