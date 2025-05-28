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01:01, 28 мая 2025Россия

Уничтожены еще два летевших на Москву БПЛА

Собянин: Уничтожены еще два летевших на Москву дрона
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на подлете к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Ранее Собянин заявил, что силы ПВО сбили шесть летевших на Москву БПЛА.

Министерство обороны России сообщило, что система противовоздушной обороны за три часа сбила 112 беспилотных летательных аппаратов над рядом российских регионов. Больше всего дронов было уничтожено в Брянской области.

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