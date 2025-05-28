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17:43, 28 мая 2025Моя страна

В Челябинске запустят праздничный трамвай ко Дню защиты детей

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Onjira Leibe / Shutterstock / Fotodom

В Челябинске запустят праздничный трамвай ко Дню защиты детей, который празднуется 1 июня. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Местные жители смогут прокатиться по улицам города на праздничном трамвае, наполненном музыкой. В транспорте будут также находиться костюмированные герои, которые поиграют с юными пассажирами. Кроме того, детям раздадут воздушные шары и сладкие подарки.

Отмечается, что трамвай отправится в 16:24 от первого депо и пройдет по 22-му маршруту.

В мае стало известно, что россияне смогут взять напрокат детские вещи.

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