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14:24, 27 мая 2025Моя страна

Россияне смогут взять напрокат детские вещи

В Курской области россияне теперь могут взять напрокат детские вещи
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Victoria 1 / Shutterstock / Fotodom

Жители Курской области теперь могут бесплатно взять напрокат детские вещи: новые коляски, пеленальный столик, манеж, ходунки, автокресло, кровать и другое необходимое для малыша в первые годы его жизни. По данным KP.RU, в регионе впервые открылся подобный пункт проката.

Здесь есть все необходимое для детей в возрасте до трех лет. Сам пункт распложен в Черемисиновском центре социальной помощи семье и детям «Содействие».

По задумке, такая инициатива поможет сельским семьям справиться с бытовыми трудностями. Список категорий людей, которые могут взять во временное пользование вещи, достаточно широк. Это молодые семьи, семьи участников спецоперации, студенческие и многодетные семьи, воспитывающие детей-инвалидов, одинокие матери и семьи вынужденно покинувших территорию постоянного проживания.

Уточняется, что до конца года в регионе хотят открыть 29 таких пунктов проката.

Ранее сообщалось, что младенцев в военной форме выписали из роддома в Кемерово, где медсестры сшили вещи к 9 Мая.

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