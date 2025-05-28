Врач рассказала о снижающих половое влечение болезнях

Врач Скородумова: Эндокринные нарушения могут снижать половое влечение

Нарушение полового влечения может быть связано с различными заболеваниями, затрагивающими физическое и психическое здоровье, рассказала кардиолог, доцент учебного центра ГБУ «НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе» Елизавета Скородумова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Врач рассказала, что в первую очередь на половое влечение влияют эндокринные нарушения, причем как гипотиреоз, так и гипертиреоз. Она пояснила, что дисбаланс гормонов щитовидной железы вызывает усталость, депрессию или тревогу, что снижает либидо. К этой же группе Скородумова отнесла сахарный диабет, поскольку нейропатия и нарушение кровообращения ухудшают сексуальную функцию.

«Другая группа заболеваний — сердечно-сосудистые. Сюда относят атеросклероз, гипертонию, которые ухудшают кровоснабжение половых органов, влияя на возбуждение; сердечная недостаточность: снижение общей выносливости и страх физической нагрузки могут также подавлять либидо», — рассказала врач.

Врач добавила, что такие психические расстройства, как депрессия, тревога, хронический стресс, расстройства пищевого поведения тоже влияют на либидо. Гормональные сбои и низкая самооценка снижают половое влечение, так же, как и посттравматическое стрессовое расстройство, которое может вызывать отвращение к сексуальной близости, отметила Скородумова.

Ранее кардиолог Елизавета Скородумова предупредила, что некоторые диеты опасны для здоровья. По ее словам, чрезмерные ограничения могут привести к дефициту питательных веществ в организме.