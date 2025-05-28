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13:35, 28 мая 2025Экономика

Выяснена судьба принадлежавшего российскому олигарху пентхауса с золотым потолком в США

NYP: Пентхаус с золотым потолком в США Валерия Когана купил Владимир Столяренко
Александра Качан (Редактор)

Фото: Rich Caplan

Новым владельцем роскошного пентхауса в США, прежде принадлежавшего российскому олигарху Валерию Когану, стал бывший российский банкир Владимир Столяренко. Об этом пишет New York Post.

Цена сделки составила 21 миллион долларов. За эту сумму Столяренко получил два объекта в отеле «Плаза» с видом на знаменитый Центральный Парк. Интерьер пентхауса площадью 492 квадрата оформлен в стиле барокко. Некоторые элементы декора, включая орнамент на потолках, выполнены из 24-каратного золота.

Впервые Коган выставил пентхаус на продажу в 2022 году за 50 миллионов долларов, однако впоследствии цену пришлось снизить.

Ранее российский миллиардер Владислав Доронин продал дом недалеко от города Майами-Бич в американской Флориде. Стоимость сделки составила рекордные для округа 120 миллионов долларов.

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