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11:34, 29 мая 2025Силовые структуры

Бастрыкин поручил доложить о расследовании подрыва ветерана СВО

Бастрыкину доложат о ходе расследования дела о подрыве ветерана СВО Гурциева
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Главе Следственного комитета (СК) Российской Федерации Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела о подрыве ветерана СВО Заура Гурциева в Ставропольском крае. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Такое поручение было отдано временно исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК по Ставропольскому краю Владимиру Хорольскому. Дело расследуется по пунктам «а», «е» части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц общеопасным способом») и 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») УК РФ.

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