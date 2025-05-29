Бастрыкин поручил доложить о расследовании подрыва ветерана СВО

Бастрыкину доложат о ходе расследования дела о подрыве ветерана СВО Гурциева

Главе Следственного комитета (СК) Российской Федерации Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела о подрыве ветерана СВО Заура Гурциева в Ставропольском крае. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Такое поручение было отдано временно исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК по Ставропольскому краю Владимиру Хорольскому. Дело расследуется по пунктам «а», «е» части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц общеопасным способом») и 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») УК РФ.

