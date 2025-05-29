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17:22, 29 мая 2025Экономика

Боня похвасталась новым интерьером квартиры в Монако

Телеведущая Виктория Боня показала обновленный интерьер своей квартиры в Монако
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Кадр: @victoriabonya

Российская телеведущая и блогер Виктория Боня похвасталась новым ремонтом в своей квартире в Монако. Интерьер жилья она показала в своем Telegram-канале.

«Обновила квартирку. Такой кайф. Обожаю все обновлять», — подписала публикацию знаменитость. На кадрах можно увидеть кухню-гостиную, которая выполнена в натуральных бежевых оттенках.

В комнате есть зона для приготовления еды, столовая и зона для отдыха со светлым диваном и журнальным столиком. Кроме того, помещение имеет выход на небольшую террасу.

Ранее Боня объяснила свое отсутствие на Каннском кинофестивале. По словам инфлюэнсера, после восхождения на Эверест она больше не считает мероприятие достойным посещения.

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