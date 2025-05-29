Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась топлес

Шведская топ-модель, бывший «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск снялась топлес. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя манекенщица предстала на размещенном снимке в белых трусах, черных босоножках на шпильке и с массивным браслетом. При этом она позировала перед камерой, сидя на шезлонге у бассейна и прикрыв руками обнаженную грудь.

В описании к посту знаменитость отметила, что данный кадр стал частью рекламной кампании новой коллекции купальников бренда NA-KD.

Ранее сообщалось, что Эльза Хоск показала фигуру в откровенном виде. Тогда топ-модель примерила облегающее платье, отказавшись при этом от бюстгальтера.