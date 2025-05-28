Бывший «ангел» Victoria's Secret показала видео в облегающем платье без бюстгальтера

Шведская топ-модель, бывший «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск показала видео в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 8,7 миллиона подписчиков.

36-летняя манекенщица позировала в размещенном ролике в белом облегающем платье без бретелей, с воротником и глубоким разрезом. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера. Свой образ она украсила массивными золотыми аксессуарами в виде браслетов и серег.

Ранее в мае бывший «ангел» Victoria's Secret снялась без бюстгальтера. Модель предстала в брючном костюме собственного бренда Helsa Studio.