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09:23, 20 мая 2025Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась без бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @hoskelsa

Шведская топ-модель, бывший «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск снялась в откровенном образе. Соответствующие снимки появились в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 8,7 миллиона подписчиков.

36-летняя манекенщица предстала в брючном костюме собственного бренда Helsa Studio. При этом звезда отказалась от бюстгальтера. Свой образ она дополнила шарфом в тон наряду. Внешний вид завершили массивные серьги, гладкая прическа и макияж в нюдовых оттенках.

В апреле бывший «ангел» Victoria's Secret показала внешность без макияжа. Манекенщица опубликовала фото, на котором продемонстрировала лицо крупным планом в естественном виде.

Вот это да!
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