Командир Деревин: Штурм села Богдановка в ДНР занял четверо суток

Штурм и зачистка от Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Богдановка в ДНР занял порядка четверых суток. Об этом заявил исполняющий обязанности командира штурмовой роты 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Денис Деревин, передает ТАСС.

«Четверо суток», — ответил командир. При этом он подчеркнул, что также потребовалось время на освобождение подходов к Богдановке. Он уточнил, что в общей сложности на всю операцию ушло порядка полутора недель.

Ранее военнослужащий Ибрагим Газиев рассказал, что при освобождении населенного пункта Богдановка в Донецкой народной республике были обнаружены тела двух темнокожих бойцов.

Газиев также раскрыл детали вокруг штурма населенного пункта. Он рассказал, что российские солдаты заехали в населенный пункт на багги. Отделение Газиева спешилось в центре Богдановки, неподалеку от укрепленных позиций ВСУ, после чего их удалось захватить благодаря хорошей подготовке бойцов армии России.