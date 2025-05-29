Боец Газиев: При освобождении Богдановки были обнаружены тела темнокожих бойцов

Военнослужащий Ибрагим Газиев рассказал, что при освобождении населенного пункта Богдановка в Донецкой народной республике (ДНР) были обнаружены тела двух темнокожих бойцов. Его слова передает РИА Новости.

«Два тела было темнокожих, которые я видел. На них документов не было. ... Не было каких-то опознавательных знаков», — рассказал военнослужащий, добавив, что это «уж точно» были не украинцы.

Газиев также привел подробности штурма населенного пункта. Он рассказал, что российские солдаты заехали в населенный пункт на багги. Отделение Газиева спешилось в центре Богдановки, неподалеку от укрепленных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их удалось благополучно захватить благодаря хорошей подготовке бойцов армии России.

На этих позициях был обнаружен арсенал боеприпасов.

Ранее воевавший в ВСУ бельгиец Мартин сообщил о гибели более 100 наемников на Украине.