Роднина высказалась о возможном бойкоте российскими фигуристами отбора на ОИ

Роднина осудила обсуждение возможного бойкота фигуристами отбора на Олимпиаду

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о возможном бойкоте российскими фигуристами отбора на Олимпийские игры — 2026. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Парламентарий осудила обсуждение бойкота, отметив, что этим только разжигается огонь. «Я из того поколения, когда решение принимало государство. Сказали выступать — выступаем. Вы помните Олимпийские игры 1984 года, когда всю команду сняли и не было ни одного человека против?» — заявила политик.

13 мая Международный союз конькобежцев (ISU) назвал имена российских фигуристов, допущенных к отборочному турниру к Олимпиаде-2026. В список вошли четверо спортсменов, выступающих в одиночном катании. При этом ISU не допустил спортивные пары и танцевальные дуэты. Получившие отказ в нейтральном статусе россияне намерены оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призналась, что в сложившейся ситуации она бы не поехала на Олимпиаду. Телекомментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал тех, кто выражает данную позицию.

Российским спортсменам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Игры в Пекине.