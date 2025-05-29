Россиянка пожаловалась на сгоняющих детей с качелей мигранток и показала их на видео

Жительница Приморья пожаловалась на сгоняющих детей с качелей мигранток

Жительница Приморья пожаловалась на сгоняющих детей с качелей мигранток. Записанный ею видеоролик опубликовал Telegram-канал «Колоколъ».

На кадрах, предположительно, — дети мигрантов и их матери, находящиеся на детской площадке. При этом мужчина славянской внешности гуляет с ребенком за ее пределами.

Россиянка утверждает, что мигрантки прогоняют детей местных жителей. «Начиная с 18:00 (...) к качелям невозможно подступиться», — пожаловалась она. Женщина рассказала, что из-за громко разговаривающих на своем языке иностранцев она вынуждена закрывать окна.

Ранее активист Михаил Ниц заявил о начале «лютого завоза мигрантов» в Ямало-Ненецкий автономный округ. По его словам, несмотря на неофициальный характер, эта информация нашла подтверждение. Речь шла о гражданах Узбекистана.