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12:12, 29 мая 2025Россия

Россиянка пожаловалась на сгоняющих детей с качелей мигранток и показала их на видео

Жительница Приморья пожаловалась на сгоняющих детей с качелей мигранток
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Жительница Приморья пожаловалась на сгоняющих детей с качелей мигранток. Записанный ею видеоролик опубликовал Telegram-канал «Колоколъ».

На кадрах, предположительно, — дети мигрантов и их матери, находящиеся на детской площадке. При этом мужчина славянской внешности гуляет с ребенком за ее пределами.

Россиянка утверждает, что мигрантки прогоняют детей местных жителей. «Начиная с 18:00 (...) к качелям невозможно подступиться», — пожаловалась она. Женщина рассказала, что из-за громко разговаривающих на своем языке иностранцев она вынуждена закрывать окна.

Ранее активист Михаил Ниц заявил о начале «лютого завоза мигрантов» в Ямало-Ненецкий автономный округ. По его словам, несмотря на неофициальный характер, эта информация нашла подтверждение. Речь шла о гражданах Узбекистана.

Вот это да!
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