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12:15, 29 мая 2025Из жизни

Супруги выиграли 159 миллионов рублей на 25-ю годовщину свадьбы

В США супруги выиграли в лотерею два миллиона долларов в 25-ю годовщину свадьбы
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Tetra Images / Getty Images

В штате Мичиган, США, супруги благодаря лотерее разбогатели в 25-ю годовщину свадьбы. Об этом сообщает People.

44-летняя женщина, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что они с мужем купили лотерейный билет, когда отмечали юбилей семейной жизни. Супруги вместе стерли скретч-слой с билета и увидели, что выиграли два миллиона долларов (159 миллионов рублей). «Это было так волнительно, — отметила женщина. — Лучший сюрприз на нашу годовщину!»

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Пара решила получить приз в формате единовременной выплаты в размере 1,3 миллиона долларов (103 миллиона рублей). Супруги рассказали, что планируют потратить призовые деньги на покупку дома и оплату обучения детей в колледже, а оставшуюся сумму инвестируют.

Ранее сообщалось, что в американском штате Нью-Джерси пара нашла забытый лотерейный билет и разбогатела. Супруги выиграли один миллион долларов.

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