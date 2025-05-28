Пара нашла лотерейный билет в ящике с хламом и выиграла 80 миллионов рублей

В США пара выиграла 80 миллионов рублей благодаря находке в ящике с хламом

В штате Нью-Джерси, США, пара нашла забытый лотерейный билет и разбогатела. Об этом пишет People.

Мужчина и женщина, пожелавшие остаться анонимными, рассказали, что решили поучаствовать в лотерее в новогоднюю ночь. Они купили билеты, но, вернувшись домой, куда-то положили и забыли про них.

Спустя несколько месяцев один из них открыл ящик с хламом и случайно нашел внутри лотерейные билеты. Просканировав их, он обнаружил среди них счастливый билет. Благодаря неожиданной находке пара выиграла один миллион долларов (80 миллионов рублей).

«Я думал, может быть, тысяча долларов. Или 10 тысяч долларов. Я не мог в это поверить — один миллион долларов?!» — рассказал один из счастливчиков.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Южная Каролина несколько дней носила в кошельке лотерейный билет, не подозревая, что он счастливый. Она отметила, что планирует потратить призовые деньги на путешествия с мужем.

