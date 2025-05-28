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11:42, 28 мая 2025Из жизни

Пара нашла лотерейный билет в ящике с хламом и выиграла 80 миллионов рублей

В США пара выиграла 80 миллионов рублей благодаря находке в ящике с хламом
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Sergey Mironov / Shutterstock / Fotodom

В штате Нью-Джерси, США, пара нашла забытый лотерейный билет и разбогатела. Об этом пишет People.

Мужчина и женщина, пожелавшие остаться анонимными, рассказали, что решили поучаствовать в лотерее в новогоднюю ночь. Они купили билеты, но, вернувшись домой, куда-то положили и забыли про них.

Спустя несколько месяцев один из них открыл ящик с хламом и случайно нашел внутри лотерейные билеты. Просканировав их, он обнаружил среди них счастливый билет. Благодаря неожиданной находке пара выиграла один миллион долларов (80 миллионов рублей).

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«Я думал, может быть, тысяча долларов. Или 10 тысяч долларов. Я не мог в это поверить — один миллион долларов?!» — рассказал один из счастливчиков.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Южная Каролина несколько дней носила в кошельке лотерейный билет, не подозревая, что он счастливый. Она отметила, что планирует потратить призовые деньги на путешествия с мужем.

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