Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:35, 8 мая 2025Из жизни

Женщина случайно нашла в кошельке лотерейный билет на 16 миллионов рублей

В США женщина чуть не забыла в кошельке лотерейный билет на 16 миллионов рублей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Shutterstock / Fotodom

Жительница штата Южная Каролина, США, несколько дней носила в кошельке лотерейный билет, не подозревая, что он счастливый. Об этом пишет People.

По словам женщины, билет купил ее муж. Она положила его в кошелек и забыла об этом на время. Женщина решила проверить билет только после того, как случайно нашла его внутри бумажника. Стерев верхний слой, она обнаружила, что выиграла 200 тысяч долларов (16 миллионов рублей).

«Было здорово выиграть», — призналась женщина. Она добавила, что больше не будет беспокоиться из-за привычки мужа часто играть в лотерею.

Материалы по теме:
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018
«Другая сторона богатства — безумие» Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
«Другая сторона богатства — безумие»Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
31 декабря 2020
Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
Денежный водопадАмериканский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
23 апреля 2018

Супруги рассказали, что планируют потратить призовые деньги на путешествия. Кроме того, мужчина задумал купить еще два лотерейных билета, чтобы снова испытать удачу.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Вашингтон выиграл в лотерею 480 тысяч долларов благодаря потерянной банковской карте. Он смог быстро найти ее и решил, что это идеальный день попытать счастье в лотерее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл содержание документа с Си Цзиньпином

    Россия и Китай сделали заявление по КНДР

    В США усомнились в необходимости сделки по недрам с Украиной

    Стало известно об обсуждении России и США способов возобновить поставки газа в Европу

    Президент Сербии высказался об ответе Евросоюзу на претензии из-за его визита в Россию

    Зеленскому предрекли значительное сокращение срока жизни при одном условии

    Заявившего о неофициальном перемирии с Россией депутата уличили во лжи

    Женатого на украинке таксиста из Москвы арестовали и обвинили в госизмене. Что об этом известно?

    Суперкомпьютер определил фаворита финала Лиги чемпионов

    На Украине заявили о превращении страны в колонию США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости