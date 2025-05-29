Украина призвала Россию немедленно передать меморандум об урегулировании. Что на это ответили в Кремле?

Песков заявил, что условие Киева немедленно передать меморандум неконструктивно

Требования Украины к России немедленно передать меморандум об урегулировании конфликта неконструктивны, посчитал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия как раз и предложила в понедельник встретиться в Стамбуле и начать обсуждение этих проектов. Поэтому требовать немедленно — это все неконструктивно», — указал представитель Кремля. Песков добавил, что в такой ситуации необходимо либо соглашаться на переговоры и участвовать в них, либо отказываться.

Он также отметил, что РФ не будет публично обсуждать содержание этих документов, потому что переговоры должны идти в закрытом режиме.

МИД Украины потребовал передать меморандум немедленно

Накануне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига со словами «зачем ждать до понедельника» призвал Россию немедленно передать меморандум, если он доработан.

«Мы ожидаем, что российская сторона не сорвет следующую встречу и немедленно представит нам свои предложения на рассмотрение, как и было согласовано ранее. Только хорошо подготовленная встреча может дать ощутимые результаты», — указал он.

Андрей Сибига Фото: Виктор Могылдя / Коммерсантъ

Перед этим министр обороны Украины Рустем Умеров также обвинил РФ в затягивании процесса разработки и передачи документа. По его словам, россияне сообщили Киеву, что завершили подготовку, но «продолжают задерживать доставку». При этом он указал, что передал России украинский документ, отражающий позицию Киева.

«Мы подтверждаем готовность Украины к полному и безоговорочному прекращению огня и продолжению дипломатических отношений. Мы не против дальнейших встреч с россиянами и ждем их "меморандума", чтобы встреча не была пустой и действительно приблизила нас к окончанию войны. У российской стороны есть еще как минимум четыре дня до вылета [в Стамбул], чтобы предоставить нам свой документ для рассмотрения», — написал он.

Россия хочет передать документ в Стамбуле в понедельник

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал, что Россия собирается предоставить украинской делегации меморандум во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Он заключил, что документ излагает позицию РФ «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса».

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

Депутат Госдумы Алексей Чепа посчитал, что главными задачами второго раунда переговоров станут подготовка соглашения о прекращении огня, а также обсуждение меморандумов и ряда других вопросов.

«Сейчас мы должны будем продумать соглашение о прекращении огня, обсудить механизмы контроля. Также продолжится обсуждение вопроса по обмену военнопленными, по содействию и упрощению процесса передачи тел погибших, — перечислил депутат. — Также стороны должны будут обсудить подготовленные после первой встречи меморандумы и уже по пунктам обсуждать, как сделать из двух документов один».

Вместе с тем, по мнению политика, прекращение огня сразу после второго раунда переговоров кажется маловероятным. Чепа объяснил это «противодействием» украинской стороны.