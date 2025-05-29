В Госдуме предупредили о продолжении СВО при отсутствии серьезных договоров по Украине

Картаполов: Россия продолжит СВО, если не будут заключены серьезные договоры

Россия продолжит специальную военную операцию (СВО), если не будут заключены серьезные договоры по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире Первого канала.

«Или мы все закрепляем на бумаге, законодательным образом, потом все это ратифицируем через парламенты и заключаем действительно серьезные соглашения, или мы продолжаем специальную военную операцию до тех пор, пока не будет устранены первопричины вот того безобразия, которое творится сейчас», — предупредил Картаполов.

По его словам, Россия не хочет оказаться обманутой после заключения перемирия, которое предлагается без предварительных условий. Депутат напомнил, что России не раз обещали «золотые горы», но впоследствии обманывали.

Днем ранее, 28 мая, стало известно, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет 2 июня в Стамбуле. Россия, как заявлял глава МИД Сергей Лавров, готова предоставить украинской делегации меморандум, который излагает российскую позицию по всем аспектам кризиса.

Первые за три года переговоры делегаций состоялись 16 мая в Стамбуле. Они прошли во дворце Долмабахче. Российская сторона, как отмечал глава делегации Владимир Мединский, осталась удовлетворена контактом с украинскими переговорщиками. Обе делегации выразили готовность продолжать переговоры, в том числе по вопросу прекращения огня.