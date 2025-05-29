В США объявили о создании самолета для трансатлантических перелетов за 55 минут

В Техасе создают самолет Stargazer для перелетов из Нью-Йорка в Лондон за 55 мин

Техасский стартап Venus Aerospace объявил, что будет доставлять пассажиров из Нью-Йорка в Париж всего за 55 минут. Об этом сказано на сайте самого проекта.

Расстояние между Лондоном и Нью-Йорком — 5 567 километров. Между Нью-Йорком и Парижем — 5 833 километра.

До этого Venus Aerospace завершила атмосферное испытание вращающегося детонационного ракетного двигателя. Это система, которая использует вращающиеся взрывы вместо стабильного горения для создания тяги. Испытания состоялись на космодроме в Нью-Мексико.

Компания планирует использовать данный двигатель для своего будущего гиперзвукового самолета Stargazer. Как ожидают разработчики, он будет развивать скорость 4 Маха — 4939 километров в час. Что в четыре раза превышает скорость звука.

Таким образом, судно сможет преодолеть расстояние между Нью-Йорком и Парижем менее чем за час.

Ранее сообщалось, что гиперзвуковой самолет Quarterhorse, разработанный компанией Hermeus, совершил первый испытательный полет. Проект поддерживают частные инвесторы и Исследовательская лаборатория ВВС США.

До этого стало известно, что в Штатах впервые более чем за полвека успешно испытали возвращаемый гиперзвуковой аппарат Talon-A, который был запущен с самолета-носителя Roc компании Stratolaunch.