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10:00, 30 мая 2025Силовые структуры

Дело в отношении директора центра РУДН возбудили из-за незаконной легализации мигрантов

СК возбудил дело в отношении директора центра РУДН из-за легализации мигрантов
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Дело возбудили в отношении директора международного центра языкового тестирования Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) из-за незаконной легализации мигрантов в России. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Фигурантами дела о легализации мигрантов стали 17 человек. По версии следствия, директор центра языкового тестирования, его подчиненные и представители коммерческой организации с 2021 по 2024 год организовали преступное сообщество, которое действовало в Москве, Пермском крае, Тульской и Самарской областях.

Участники сообщества искали в разных регионах России агентов, которые проводили экзамены и тестировали иностранцев. Агенты связывались с иностранцами, для которых фальсифицировали результаты экзаменов. После этого результаты вместе с документами и деньгами отправлялись в международный центр языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов, сотрудники которого выдавали сертификаты о прохождении тестирования.

О раскрытии преступной схемы стало известно ранее 30 мая. Известно, что с ее помощью были легализованы 200 мигрантов.

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