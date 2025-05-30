Преступное сообщество незаконно легализовало в России 200 мигрантов

В Перми раскрыто преступное сообщество, незаконно легализовавшее 200 мигрантов

В Перми следователи раскрыли преступное сообщество из 17 участников, незаконно легализовавших в России 200 мигрантов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По данным ведомства, с 2021 по 2024 год директор международного центра языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов Российского университета дружбы народов (РУДН) имени Патриса Лумумбы, подчиненные ему сотрудники и сотрудники коммерческих организаций под видом оказания госуслуги по проведению экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства организовали устойчивое преступное сообщество.

Участники сообщества искали в разных регионах России агентов, которые проводили экзамены и тестировали иностранцев. Агенты связывались с иностранцами для которых фальсифицировали результаты экзаменов. Вместе с документами и деньгами результаты направлялись в международный центр языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов, сотрудники которого и выдавали сертификаты о прохождении тестирования.

17 фигурантам уже предъявлено обвинение, двое из них отправлены в СИЗО.

Ранее в Екатеринбурге задержали девять человек за организацию незаконной миграции.