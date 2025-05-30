Менеджер российского банка похищала деньги у вкладчиков и переводила их знакомым

ФСБ в Татарстане задержала работницу банка за хищение 4 млн рублей у вкладчиков

В Татарстане работница одного из банков похищала деньги вкладчиков и переводила их на счета своих знакомых. Об этом сообщает РБК со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

По версии следствия, женщина, работавшая главным клиентским менеджером, открывала вклады по заявлениям людей, а затем без их согласия переводила деньги на счета своих знакомых. Таким образам она успела присвоить четыре миллиона рублей.

Злоумышленницу уже задержали. Возбуждено уголовное дело по статьям 274.1 («Неправомерное воздействие на критическую информационную структуру Россию с использованием служебного положения») и 158 («Кража») УК РФ.

Ранее в Нижнем Новгороде 24-летняя сотрудница банка похитила с бизнес-счета 62-летней россиянки почти 100 миллионов рублей.