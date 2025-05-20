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09:27, 20 мая 2025Силовые структуры

Молодая сотрудница банка похитила у российской пенсионерки почти сто миллионов рублей

В Нижнем Новгороде сотрудница банка похитила у пенсионерки 95,9 миллиона рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Нижнем Новгороде 24-летняя сотрудница банка похитила с бизнес-счета 62-летней россиянки 95,9 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

ЧП произошло в Семеновском округе.

По предварительной информации, подозреваемая сменила номер телефона, который был привязан к личному кабинету пенсионерки, а потом перевела имеющиеся там деньги на другой банковский счет. Правоохранители успели арестовать счета, куда злоумышленница совершила перевод похищенных денег.

По факту возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. В данный момент подозреваемая пока не задержана. Полицейские разыскивают и других причастных к преступлению.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге возбудили дело о мошенничестве в отношении Мариинского театра — недобросовестные компании похитили более 96 миллионов рублей.

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