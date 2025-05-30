Мурашко: Репродуктивное здоровье россиян начнут проверять с шести лет

Репродуктивное здоровье россиян решили проверять с шести лет. Профилактические медицинские осмотры по новым правилам начнут проводить с сентября 2025 года, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Осмотры с целью [оценки] репродуктивного здоровья [начнут проводить] в 6 лет, а затем ежегодно с возраста 13 лет», — обозначил Мурашко.

Кроме того, по новым правилам, прописанным в приказе Минздрава, с полутора лет у россиян начнут определять отклонение от стандартных показателей массы тела. А для детей из групп риска будут проводиться исследования уровня холестерина в крови в возрасте 6 и 10 лет.

Также будет введено дополнительное тестирование родителей на выявление группы риска возникновения или нарушения психического развития с последующим осмотром детей, попавших в группу риска, врачом-неврологом.

Ранее эксперты предложили снизить планку возраста для проведения проверки репродуктивного здоровья в связи с тем, что «у современных детей становление и созревание начинается раньше».