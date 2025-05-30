Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:16, 30 мая 2025Россия

Репродуктивное здоровье россиян решили проверять с шести лет

Мурашко: Репродуктивное здоровье россиян начнут проверять с шести лет
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Репродуктивное здоровье россиян решили проверять с шести лет. Профилактические медицинские осмотры по новым правилам начнут проводить с сентября 2025 года, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Осмотры с целью [оценки] репродуктивного здоровья [начнут проводить] в 6 лет, а затем ежегодно с возраста 13 лет», — обозначил Мурашко.

Кроме того, по новым правилам, прописанным в приказе Минздрава, с полутора лет у россиян начнут определять отклонение от стандартных показателей массы тела. А для детей из групп риска будут проводиться исследования уровня холестерина в крови в возрасте 6 и 10 лет.

Также будет введено дополнительное тестирование родителей на выявление группы риска возникновения или нарушения психического развития с последующим осмотром детей, попавших в группу риска, врачом-неврологом.

Ранее эксперты предложили снизить планку возраста для проведения проверки репродуктивного здоровья в связи с тем, что «у современных детей становление и созревание начинается раньше».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На оборонном заводе в Сербии прогремел взрыв. Россия заявляла, что там производят боеприпасы для ВСУ

    Психолог Вероника Степанова оценила внешность Оксаны Самойловой

    На Западе признали конец эпохи глобального доминирования США

    Украинский FPV-дрон атаковал мирного жителя в российском регионе

    Конфликтующая с Трампом страна захотела оказаться под «куполом» США

    Врач предупредила о последствиях чистки кишечника

    На Украине предложили пожизненно сажать за кривой взгляд на военкомов

    В ВСУ призвали не рассчитывать на западные гарантии безопасности

    В России заявили о незамеченной сенсации в вопросе переговоров с Украиной

    Среди джунглей нашли древний город майя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости