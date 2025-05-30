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18:13, 30 мая 2025Путешествия

Российский пассажирский поезд остановили из-за подозрительного предмета на путях

Пассажирский поезд Орск — Москва остановили из-за разряженного вейпа на путях
Алина Черненко

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Пассажирский поезд, следовавший по маршруту ОрскМосква, остановили из-за подозрительного предмета на путях. Об этом сообщает издание Baza.

Уточняется, что инцидент произошел 15 мая. Когда состав собирался стартовать со станции в Оренбурге, полицейский заметил на путях странный предмет с торчащими проводами, который мигал красным светом. Правоохранитель позвал коллег, которые собирались вызвать взрывотехников. Однако их помощь не потребовалась — оказалось, что подозрения стражей правопорядка вызвал разряженный вейп.

По данным источника, задержка поезда составила 16 минут. Жалоб от пассажиров не поступало.

Ранее стало известно, что каждый третий россиянин предпочитает путешествия на поезде ради отдыха от гаджетов. Кроме того, соотечественники выбирают этот вид транспорта исключительно из-за бюджетных билетов.

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