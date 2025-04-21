Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:03, 21 апреля 2025ПутешествияЭксклюзив

Каждый третий россиянин выбрал поездку на поезде ради отдыха от интернета

34 процента россиян выбрали путешествия на поезде ради отдыха от интернета
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Каждый третий россиянин предпочитает путешествия на поезде ради отдыха от гаджетов. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Купибилет», которые есть у «Ленты.ру».

Согласно источнику, 34 процента туристов выбрали поездки на поездах, чтобы больше времени провести в дороге, вдали от интернета. Еще 18 процентов опрошенных мечтают устроить диджитал детокс в поездке, но пока не успели сделать это.

При этом 32 процента россиян выбирают поезд исключительно из-за бюджетных билетов, а 16 процентов стараются избегать этого вида транспорта, так как устают от его атмосферы.

Материалы по теме:
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием. Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием.Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
7 июля 2022
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы. Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы.Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
20 июня 2022

Однако россияне отдыхают от гаджетов не только во время поездки, но и в самом путешествии. Каждый пятый (17 процентов) специально отключает интернет во время отпуска. Еще 18 процентов отдыхают от интернета (новостей, видеороликов и социальных сетей), но продолжают проверять мессенджеры.

Еще 9 процентов хотят устроить себе детокс от гаджетов, но пока не успели реализовать это. А 38 процентов опрошенных не готовы отказаться от интернета в путешествии.

Ранее в другом опросе больше половины россиян заявили о нехватке денег на путешествия. Более половины респондентов признались, что стали бы ездить чаще, если бы зарабатывали больше.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа возможная причина смерти Папы Римского

    Китай отказался от американской косметики на фоне торговой войны

    Путин рассказал о причине пасхального перемирия

    Путин сообщил о возобновлении боевых действий после пасхального перемирия

    ФСБ задержала планировавшего захватить администрацию российского города мужчину

    Ефремов отказался выходить из дома из-за повышенного внимания

    Сырский рассказал о боях в Курской и Сумской областях

    В офисе Зеленского высказались о признании Крыма российским

    Симоньян раскрыла одну рекомендацию врачей Кеосаяну до комы

    Путин приехал на форум глав муниципальных образований в национальный центр «Россия»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости