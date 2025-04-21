Каждый третий россиянин выбрал поездку на поезде ради отдыха от интернета

34 процента россиян выбрали путешествия на поезде ради отдыха от интернета

Каждый третий россиянин предпочитает путешествия на поезде ради отдыха от гаджетов. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Купибилет», которые есть у «Ленты.ру».

Согласно источнику, 34 процента туристов выбрали поездки на поездах, чтобы больше времени провести в дороге, вдали от интернета. Еще 18 процентов опрошенных мечтают устроить диджитал детокс в поездке, но пока не успели сделать это.

При этом 32 процента россиян выбирают поезд исключительно из-за бюджетных билетов, а 16 процентов стараются избегать этого вида транспорта, так как устают от его атмосферы.

Однако россияне отдыхают от гаджетов не только во время поездки, но и в самом путешествии. Каждый пятый (17 процентов) специально отключает интернет во время отпуска. Еще 18 процентов отдыхают от интернета (новостей, видеороликов и социальных сетей), но продолжают проверять мессенджеры.

Еще 9 процентов хотят устроить себе детокс от гаджетов, но пока не успели реализовать это. А 38 процентов опрошенных не готовы отказаться от интернета в путешествии.

Ранее в другом опросе больше половины россиян заявили о нехватке денег на путешествия. Более половины респондентов признались, что стали бы ездить чаще, если бы зарабатывали больше.