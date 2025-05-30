В Британии назвали уязвимость перед Россией

Politico: Подводная инфраструктура Британии уязвима для саботажа России

Подводная инфраструктура Великобритании крайне уязвима для возможного саботажа со стороны России. Об этом пишет издание Politico.

«[Эксперты] предупреждают, что критически важные газопроводы, линии электропередач и кабели передачи данных являются слабым местом безопасности Британии, оставляя страну беззащитной перед потенциально катастрофическими диверсиями», — говорится в материале.

По словам специалистов, повреждение подводных труб и кабелей может частично вывести из строя системы энергоснабжения и связи, что будет представлять для страны серьезную угрозу. В британском правительстве уже пообещали рассмотреть вопрос защиты критически важной подводной инфраструктуры в «Стратегическом обзоре обороны» (SDR), который, как ожидается, будет подготовлен в ближайшие недели.

Ранее стало известно, что парламент Эстонии рассмотрит законопроект, позволяющий военным применять силу к торговым судам, которые подозреваются в намерении повредить подводные кабели или другие объекты инфраструктуры.