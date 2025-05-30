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08:20, 30 мая 2025Бывший СССР

В ЛНР заявили о формировании нового участка буферной зоны

Марочко: ВС России зачищают приграничные территории Харьковской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России зачищают приграничные территории Харьковской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) и формируют новый участок буферной зоны. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Можно говорить о начале формирования нового участка буферной зоны между Белгородской и Харьковской областью», — подчеркнул военный эксперт.

Марочко прокомментировал продвижение ВС России после взятия населенного пункта Строевка в Купянском районе Харьковской области. По словам подполковника НМ ЛНР в отставке, российские войска зачищают от ВСУ территорию к северу и югу от населенного пункта, а также давят на украинские подразделения в районах Отрадного и Бологовки.

Ранее ветеран ЧВК «Вагнер» и автор Telegram-канала Condottiero сообщил о скорой зачистке Часова Яра в Донецкой народной республике. По словам бойца, «счет идет буквально на дни».

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