В США сообщили о самых быстрых темпах продвижения РФ в мае

NYT: Россия в мае продвигается самыми быстрыми темпами за этот год

Российские войска в мае начали продвигаться с самой высокой скоростью за год. Об этом сообщила американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на аналитиков.

Эксперты также предположили, что Россия уже приступила к летнему наступлению. Как считают аналитики, РФ может использовать сезон сухой погоды, который считается наиболее благоприятным для наступательных операций, чтобы усилить свои позиции на переговорах.

В публикации отмечается, что для Москвы, которая обладает преимуществом на поле боя, было бы рационально использовать военное давление в качестве рычага на переговорах.

Ранее украинский Telegram-канал DeepState сообщил, что наступление Вооруженных сил (ВС) России в Сумской области усиливается с каждым днем. Канал подчеркивает, что взятие Юнаковки и близлежащих высот позволит Российской армии наносить удары по Сумам.