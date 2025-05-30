На оборонном заводе в Сербии прогремел взрыв. Россия заявляла, что там производят боеприпасы для ВСУ

На крупнейшем оборонном заводе Сербии произошел взрыв, пострадали пять человек

В Сербии на оборонном заводе «Крушик» в городе Валево произошел взрыв.

ЧП случилось утром 30 мая около 7:40 (8:40 по московскому времени) во время работ по прессованию пентрита. Пострадали пять рабочих. Один получил порезы, у четырех — симптомы шума в ушах. Пострадавших отправили в больницу для оказания помощи и проверки слуха.

Кадр: shonefly / YouTube

Россия заявляла, что на этом заводе производят боеприпасы для ВСУ

В пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России 29 мая заявили, что оборонные предприятия Сербии вопреки декларируемому властями нейтралитету поставляют боеприпасы Украине. По данным СВР, они поставили ВСУ уже 100 тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия. В списке ведомства был и «Крушик».

В СВР уточнили, что в качестве прикрытия для таких действий сербские предприятия используют схему с фальшивыми сертификатами конечного пользователя и стран-посредников. Отмечалось, что речь идет о странах НАТО, чаще всего — о Чехии, Польше, Болгарии.

Кадр: shonefly / YouTube

Вучич обсуждал поставки боеприпасов Украине с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич в четверг сообщил, что 9 мая обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным данные о поставках Белградом оружия Украине.

Я об этом говорил с президентом Путиным в присутствии нескольких человек из обеих делегаций и говорил с ним об этом наедине Александр Вучич президент Сербии

По его словам, Россия и Сербия сформировали совместную рабочую группу для установления фактов касательно этой проблемы. Сербский лидер подчеркнул, что не хочет раскрывать детали разговора с президентом России.

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Вучич обещал не исполнять некоторые контракты по военным поставкам Киеву

Также Вучич заявил, что распорядится не исполнять соответствующие контракты, если существует подозрение на попадание передаваемого вооружения в зону конфликта на Украине. «Мы должны об этом знать и следить за тем, чтобы такие контракты не реализовывались», — подчеркнул спикер.

В Сербии Вучича обвинили в работе против республики

Лидер сербской правой партии «Двери» Иван Костич отреагировал на обвинения. Он раскритиковал Вучича, заявив, что политик «разрушает дружеские отношения» с Россией.

Теперь очевидно, что режим Александра Вучича действует против интересов Сербии и ее граждан, открыто становясь на одну сторону и подрывая политические позиции страны

Иван Костич лидер сербской правой партии «Двери»

В Совфеде назвали циничной двойной игрой военные поставки Сербии на Украину

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что информация о поставках Сербией боеприпасов на Украину нуждается в тщательной проверке и предметном расследовании с конкретными источниками, фамилиями и названиями компаний.

Он отметил, что недобросовестные посредники могут поставлять Киеву боеприпасы специально, чтобы поссорить Москву и Белград. «Очень плохо, если это правда. Это показывает циничную двойную игру, но это надо проверять», — подчеркнул сенатор.