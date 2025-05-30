Женщины с двумя детьми заживо сгорели в жилом доме в российском регионе

В Архангельской области две женщины с двумя детьми заживо сгорели в доме

В городе Новодвинске Архангельской области две женщины и двое детей заживо сгорели в жилом многоквартирном доме. Об этом сообщила прокуратура российского региона в Telegram-канале.

Помимо этого, в результате пожара пострадала 18-летняя девушка, ее доставили в больницу. Взрыв, предварительно, прогремел в многоквартирном доме на улице Дмитрова.

«В ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение законодательства о пожарной безопасности, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, охраны их жизни и здоровья», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что следователи дадут оценку достаточности тех мер, которые принимались для профилактики пожаров. Проводится проверка.

Ранее четверо детей многодетного участника специальной военной операции (СВО) заживо сгорели в Челябинской области. В это время жены бойца не было дома — она уехала к мужу в московский госпиталь. За детьми пары присматривали родственники.