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11:14, 21 апреля 2025Россия

Четверо детей бойца СВО заживо сгорели в российском регионе

В Челябинской области произошел пожар, жертвами стали четверо детей бойца СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Четверо детей многодетного участника специальной военной операции (СВО) заживо сгорели в Челябинской области. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер в Telegram.

ЧП произошло в поселке Василовка Катав-Ивановского района. Детям было 12, 7 и 5 лет.

В это время жены бойца не было дома — она уехала к мужу в московский госпиталь. За детьми пары присматривали родственники. «Семью не бросим, поможем всемерно», — пообещал Текслер.

Ранее двое детей сгорели при пожаре в Уфе. Они не смогли выбраться из охваченной огнем квартиры в пятиэтажке. В том пожаре также не удалось спасти одного взрослого.

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